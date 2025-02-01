Чи відображати виплати самозайнятим особам у податковому розрахунку — роз’яснення

Податковий агент зобов’язаний відображати в розрахунку всі виплачені доходи на користь фізичних осіб, включаючи самозайнятих осіб.

Податкова служба в Одеській області пояснює, чи потрібно податковому агенту в Розрахунку відображати виплату доходу на користь самозайнятих осіб (ФОП та осіб, що проводять незалежну професійную діяльність).

Зазначається, що відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового місяця, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в Розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків – фізичних осіб, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).

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