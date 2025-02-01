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Чи можна перевести працівника на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю

07:36, 1 лютого 2025
Стало відомо, чи може роботодавець в умовах воєнного стану перевести працівника на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю.
Чи можна перевести працівника на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю
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Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці роз’яснило, чи може роботодавець в умовах воєнного стану перевести працівника на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю.

У період дії воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

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