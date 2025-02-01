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Можно ли перевести работника на другую работу в связи с производственной необходимостью

07:36, 1 февраля 2025
Стало известно, может ли работодатель в условиях военного положения перевести работника на другую работу в связи с производственной необходимостью.
Можно ли перевести работника на другую работу в связи с производственной необходимостью
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Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель в условиях военного положения перевести работника на другую работу в связи с производственной необходимостью.

В период действия военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (кроме перевода на работу в другую местность, на территории которой продолжаются активные боевые действия), если такая работа не противопоказана работнику по состоянию здоровья. я, только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, представляющих или могущих представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей, с оплатой труда за выполненную работу не ниже средней заработной платы по предыдущей работе.

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Гоструда

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