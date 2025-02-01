Ударил ножом в спину — на Буковине мужчину будут судить за убийство знакомого

Обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе с 65-летним знакомым.

На Буковине будут судить мужчину, убившего своего знакомого. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего жителя села Мамаевцы по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным следствия, в октябре прошлого года обвиняемый распивал алкогольные напитки в своем домохозяйстве вместе с 65-летним знакомым. Во время застолья между мужчинами возник спор. В ходе конфликта хозяин нанес гостю два удара ножом в спину. От полученных травм потерпевший погиб.

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