В Одесской области будут судить должностную должность, через которую коммунальное учреждение переплатило более 1,3 млн грн на закупки генераторов для школ

Коммунальное учреждение закупило товар по завышенной цене, безосновательно потратив более 1,3 млн гривен бюджетных средств.

Будут судить должностное лицо коммунального учреждения Одесского горсовета, через которое коммунальное предприятие переплатило более 1,3 млн грн на закупки генераторов для школ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Выяснено, что коммунальное учреждение, ответственное за финансовое и хозяйственное обеспечение образовательных учреждений, заключило с ФЛП договор на закупку 17 бензогенераторов, чтобы обеспечить электроэнергией укрытие учебных заведений Хаджибейского района с ожидаемой стоимостью более 3,2 млн гривен.

В свою очередь, чиновник не осуществила полноценный анализ рынка, что является обязательной процедурой перед заключением соглашения. В результате коммунальное учреждение приобрело товар по цене, значительно выше рыночной и безосновательно перечислило бюджетные средства на сумму более 1,3 млн гривен.

В целях возмещения причиненного ущерба прокуратура подала соответствующий иск.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.