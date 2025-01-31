В Украине уменьшилось количество браков, выросло количество разводов

В Украине зарегистрировано на 19% меньше браков, но на 42% больше разводов.

Фото: gk-press.if.ua

В 2024 году в Украине было зарегистрировано 150,21 тысячи браков, что на 19,3% (или 38,84 тысячи) меньше, чем в 2023 году. Об этом свидетельствует отчет Министерства юстиции по государственной регистрации актов гражданского состояния.

В то же время, количество разводов за этот период выросло на 42,2% - до 34,29 тысячи, из которых 1,31 тысячи были оформлены по решению суда (увеличение на 2,3%).

Особенностью 2024 года стала улучшенная динамика во втором полугодии: количество зарегистрированных браков увеличилось на 6,4%, достигнув 77,44 тысячи, тогда как разводов стало больше на 20,1%, до 18,71 тысячи.

Стоит отметить, что наибольшая разница между количеством браков и разводов наблюдается в Ровенской и Закарпатской областях, где на один развод приходится 8,1 и 7,2 брака соответственно. Меньше всего - в Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях, где этот показатель составляет от 3,3 до 3,6 раз.

Для сравнения, в довоенном 2021 году в Украине было зарегистрировано 214,01 тысячи браков и 29,59 тысячи разводов, тогда как в год начала войны (2022) количество браков выросло до 222,89 тысячи, а разводов уменьшилось до 17,89 тысячи.

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