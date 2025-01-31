В Україні зменшилася кількість шлюбів, зросла кількість розлучень

В Україні зареєстровано на 19% менше шлюбів, але на 42% більше розлучень.

Фото: gk-press.if.ua

У 2024 році в Україні було зареєстровано 150,21 тисячі шлюбів, що на 19,3% (або 38,84 тисячі) менше, ніж у 2023 році. Про це свідчить звіт Міністерства юстиції щодо державної реєстрації актів цивільного стану.

Водночас, кількість розлучень за цей період зросла на 42,2% – до 34,29 тисячі, з яких 1,31 тисячі були оформлені за рішенням суду (збільшення на 2,3%).

Особливістю 2024 року стала покращена динаміка в другому півріччі: кількість зареєстрованих шлюбів збільшилася на 6,4%, досягнувши 77,44 тисячі, тоді як розлучень стало більше на 20,1%, до 18,71 тисячі.

Варто зазначити, що найбільша різниця між кількістю шлюбів і розлучень спостерігається в Рівненській та Закарпатській областях, де на одне розлучення припадає 8,1 і 7,2 шлюби відповідно. Найменше – в Тернопільській, Харківській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях, де цей показник становить від 3,3 до 3,6 разів.

Для порівняння, у довоєнному 2021 році в Україні було зареєстровано 214,01 тисячі шлюбів і 29,59 тисячі розлучень, тоді як у рік початку війни (2022) кількість шлюбів зросла до 222,89 тисячі, а розлучень зменшилось до 17,89 тисячі.

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