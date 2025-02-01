Несвоєчасна виплата зарплати в умовах воєнного стану — чи несе відповідальність роботодавець

Держпраці розповіла, чи несе роботодавець відповідальність за несвоєчасну оплату праці в умовах воєнного стану.

Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи несе роботодавець відповідальність за несвоєчасну оплату праці в умовах воєнного стану.

Згідно з частиною третьою статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Однак, звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці, не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

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