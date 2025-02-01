Практика судов
  1. В Украине

Несвоевременная выплата зарплаты в условиях военного положения — несет ли ответственность работодатель

00:05, 1 февраля 2025
Гоструда рассказала, несет ли работодатель ответственность за несвоевременную оплату труда в условиях военного положения.
Несвоевременная выплата зарплаты в условиях военного положения — несет ли ответственность работодатель
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, несет ли работодатель ответственность за несвоевременную оплату труда в условиях военного положения.

Согласно части третьей статьи 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Однако освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Клиенты, которые планируют перечислять деньги сверх лимита, обязаны предоставить документальное подтверждение доходов – с 1 февраля заработают новые лимиты

При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, будут производиться переводы в пределах подтвержденного дохода.

Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины

С 28 февраля работники аппаратов судов частично могут утратить право на бронирование, в то время как прокуратура и полиция планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.

Предоставление доступа к записи судебного заседания в Электронном пользовательском кабинете ЕСИТС является исполнением заявления о выдаче копии записи судебного заседания

Верховный Суд отметил, что в случае подачи участником дела заявления о выдаче копии записи судебного заседания ему может быть предоставлен доступ к записи судебного заседания в Электронном кабинете пользователя ЕСИТС или предоставлена запись на оптическом диске в виде файла.

Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.

Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID

Проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду