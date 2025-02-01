Несвоевременная выплата зарплаты в условиях военного положения — несет ли ответственность работодатель

Гоструда рассказала, несет ли работодатель ответственность за несвоевременную оплату труда в условиях военного положения.

Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, несет ли работодатель ответственность за несвоевременную оплату труда в условиях военного положения.

Согласно части третьей статьи 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Однако освобождение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы.

В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

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