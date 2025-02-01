На Одещині судитимуть посадовицю, через яку комунальна установа переплатила понад 1,3 млн грн на закупівлі генераторів для шкіл

Комунальна установа закупила товар за завищеною ціною, безпідставно витративши понад 1,3 млн гривень бюджетних коштів.

Судитимуть посадовицю комунальної установи Одеської міськради, через яку комунальна підприємство переплатило понад 1,3 млн грн на закупівлі генераторів для шкіл. Про це повідомляє обласна прокуратура.

З’ясовано, що комунальна установа, відповідальна за фінансове та господарське забезпечення освітніх закладів, уклала з ФОП договір на закупівлю 17 бензогенераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття навчальних закладів Хаджибейського району з очікуваною вартістю понад 3,2 млн гривень.

В свою чергу, посадовиця не здійснила повноцінного аналізу ринку, що є обов’язковою процедурою перед укладанням угоди. Внаслідок цього комунальна установа придбала товар за ціною, значно вищою за ринкову та безпідставно перерахувала бюджетні кошти на суму понад 1,3 млн гривень.

З метою відшкодування завданої шкоди прокуратура подала відповідний позов.

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