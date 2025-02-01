Вдарив ножем у спину — на Буковині чоловіка судитимуть за вбивство знайомого

Обвинувачений розпивав алкогольні напої разом із 65-річним знайомим.

На Буковині судитимуть чоловіка, який вбив свого знайомого. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно 52-річного жителя села Мамаївці за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у жовтні минулого року обвинувачений розпивав алкогольні напої у своєму домогосподарстві разом із 65-річним знайомим. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту господар завдав гостю два удари ножем у спину. Від отриманих травм потерпілий загинув.

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