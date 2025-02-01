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Отражать ли выплаты самозанятым лицам в налоговом расчете — разъяснение

07:54, 1 февраля 2025
Налоговый агент обязан отражать в расчете все выплаченные доходы в пользу физических лиц, включая самозанятых лиц.
Отражать ли выплаты самозанятым лицам в налоговом расчете — разъяснение
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Налоговая служба в Одесской области объясняет, нужно ли налоговому агенту в Расчете отражать выплату дохода в пользу самозанятых лиц (ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность).

Отмечается, что согласно п.п. "б" п. 176.2 ст. 176 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ) лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса (далее – Расчет), в контролирующий орган по основному месту учета.

То есть, в случае начисления (выплаты) доходов налоговый агент должен отразить в Расчете такие уплаченные доходы в пользу всех налогоплательщиков – физических лиц, в том числе выплаченные в пользу самозанятых лиц (физических лиц – предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность).

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