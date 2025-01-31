В Германии судили убийцу 9-летней украинки

В Германии к пожизненному заключению приговорили мужчину за убийство ребенка.

Фото: BILD

В Германии 37-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство девятилетней девочки Валерии из Украины, которая вместе с матерью приехала в страну после начала полномасштабного вторжения России. Суд в Хемнице признали это преступление особо тяжким, что делает невозможным его освобождение после 15 лет заключения. Об этом пишет BILD.

Инцидент произошел 3 июня 2024 года, когда мужчина выследил девочку, которая шла в школу, и задушил ее. После убийства он сбежал из Германии, но был задержан через 11 дней в Праге и экстрадирован обратно в страну для судебного процесса.

Следствие установило, что мужчина и мать погибшей девочки ранее имели отношения, но за несколько дней до убийства женщина разорвала их связь. По версии правоохранителей, это могло стать причиной для мести со стороны мужчины.

Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины. Основным подозреваемым является уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии. Впоследствии в Чехии задержали 36-летнего подозреваемого.

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