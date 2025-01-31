В Турции мужчина отказался от самоубийства после предложения шаурмы и лечения зубов

В Турции полиция спасла грека, который 232-й раз пытался совершить самоубийство.

Фото: Daily Turkic

В Турции полиция предотвратила самоубийство гражданина Греции по имени Хасан, который угрожал поджечь себя на крыше пятиэтажного дома. Мужчина уже 231 раз пытался свести счеты с жизнью, и это была его 232-я попытка, сообщает Haber Mynet.

Хасан вылез на крышу с баночкой желтой жидкости и заявил, что не видит смысла в жизни из-за невозможности вылечить зубы. На место прибыли правоохранители, которые после длительных переговоров смогли убедить его отказаться от суицидальных намерений.

По данным СМИ, мужчина передумал после того, как полицейские предложили ему шаурму и пообещали помочь с лечением зубов. После этого он обнял правоохранителей.

Впоследствии Хасана доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

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