Британия возобновила упрощенный визовый въезд для украинских детей

Украинские дети смогут приехать в Британию на 18 месяцев по упрощенной процедуре.

Правительство Великобритании возобновило программу упрощенного въезда для украинских детей в рамках инициативы «Дома для Украины». Родители или опекуны, которые уже имеют вид на жительство по любой из украинских программ, теперь могут подать заявку на спонсорство своих детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Великобритании.

Дети, спонсорами которых являются их родители, получат вид на жительство в стране сроком на 18 месяцев. Они также будут иметь доступ к образованию, медицине, социальным льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством Великобритании. В то же время заявители должны соответствовать всем требованиям программы.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Великобритания разрешила въезд детям из Украины без сопровождения родителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.