Нова версія ChatGPT буде безкоштовною для всіх користувачів, — Сем Альтман

OpenAI оголосила про безкоштовну модель ChatGPT o3-mini для всіх користувачів.

Фото: Business Insider

Нова модель ChatGPT o3-mini стане безкоштовною для користувачів. Про це оголосив генеральний директор OpenAI Сем Альтман на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Великі новини: безплатний рівень ChatGPT отримає o3-mini! (і рівень plus отримає масу використання o3-mini)», — написав Альтман.

Модель o3-mini, за словами Альтмана, стане значно більш потужною та розумною порівняно з попередньою версією o1 mini, завдяки здатності здійснювати глибше обдумування перед формулюванням відповіді.

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