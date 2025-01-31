Україна стала асоційованим членом найбільшої організації офіцерів резерву НАТО

Україна приєдналася до CIOR – міжнародної спільноти резервістів НАТО.

Фото: mod.gov.ua

Україна офіційно набула асоційованого членства в CIOR – найбільшій міжнародній організації офіцерів резерву країн НАТО. Оголошення про це відбулося 31 січня у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Про це повідомили в Міноборони.

Рішення було одноголосно підтримане керівниками національних асоціацій офіцерів резерву країн НАТО. Наразі серед держав-партнерів Альянсу лише Україна, Швейцарія та Австрія мають статус асоційованих членів CIOR.

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який очолив українську делегацію, назвав цю подію історичною:

«Це історичний крок, який мав відбутися ще 23 роки тому. Приєднання до CIOR відкриває для України нові можливості, перш за все – у розвитку сил резерву та поглибленні співпраці з НАТО».

Він також наголосив, що Україна готова не лише переймати найкращі практики союзників, а й ділитися власним унікальним досвідом у підготовці резервістів та організації оборони.

Президент CIOR полковник Йорн Буо привітав Україну, підкресливши важливість обміну знаннями та навичками між резервістами НАТО та партнерських країн:

«Ми щиро вітаємо українських резервістів у нашій спільноті. Нам є чому вчитися одне в одного, а обмін цінностями, знаннями, навичками та безцінним реальним досвідом принесе користь усім учасникам і зміцнить основи наших свобод та безпеки».

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