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В Австрії погоня поліції за водієм на швидкості 250 км/год призвела до кількох ДТП з постраждалими

21:12, 1 лютого 2025
В результаті серії аварій – п’ятеро постраждалих.
В Австрії погоня поліції за водієм на швидкості 250 км/год призвела до кількох ДТП з постраждалими
Фото: Yahoo
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В місті Лінц, на сході Австрії, сталася гонитва між поліцією та 20-річним водієм з Угорщини, який під час втечі розігнався до 250 км/год. У результаті інциденту сталося кілька ДТП, у яких постраждали п’ятеро людей.

Як повідомляє Yahoo, водій порушив правила дорожнього руху, перебуваючи в Австрії, і поліція вирушила на його переслідування. Спочатку чоловік зупинився, але після цього натиснув на газ і почав тікати.

Втеча продовжилася на автомагістралі A25, де водій здійснював небезпечні маневри на високій швидкості, яка досягала 250 км/год. Незважаючи на туман, водій мчав на швидкості до 190 км/год у напрямку Лінца, де зачепив автомобіль із причепом, а потім врізався в кілька припаркованих машин, серед яких був і цивільний патруль.

Внаслідок аварії постраждали водій, його пасажир, двоє поліцейських і ще один учасник дорожнього руху. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми.

Поліція з'ясувала, що номерні знаки автомобіля були викрадені, а сам транспортний засіб не був зареєстрований. Крім того, водій не мав дійсного водійського посвідчення.

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