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ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними

07:30, 3 лютого 2025
Попередні круглі столи, конференції та комунікаційні стратегії, за оцінкою ДСА, були вдалими.
ДСА просить допомоги у європейських партнерів – хочуть покращити якість роботи апаратів судів та зробити суди більше ефективними
Джерело фото: ДСА
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Керівництво Державної судової адміністрації 30 січня під час зустрічі з проектом матеріально-технічної допомоги Європейського Союзу Pravo-Justice прозвітувало про досягнення та повідомило про свої нові плани на 2025 рік.

Як розповів в. о. голови ДСА Максим Пампура, у 2024 році Державній судовій адміністрації вдалося досягнути успіхів у таких напрямках:

цифровізація правосуддя (розробка проекту нової Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи – ЄСІКС, яка через кілька років має замінити діючу ЄСІТС)

підтримка потерпілих і свідків воєнних злочинів

дистанційна робота судів в умовах воєнного стану

оптимізація мережі судів (круглий стіл у 2024 році на вказану тему для ДСА виявився корисним)

комунікації судової влади (взаємодія судової влади зі ЗМІ, суспільством та державною владою, з проведенням відповідної конференції)

Що стосується планів на 2025 рік, то як зазначив Максим Пампура, ДСА планує реалізувати наступні проекти:

розробка механізмів розподілу ресурсів для оптимального функціонування судів

розробка системи оцінки ефективності роботи судів

розробка нових модулів ЄСІКС

запровадження механізмів вдосконалення роботи апаратів судів

робота над нормативами забезпечення діяльності органів системи правосуддя

розробка нормативно-правових актів для належного рівня оплати праці працівників апаратів судів

забезпечення судів приміщеннями та матеріально-технічними ресурсами

Нагадаємо, що 30 січня судді з районних судів міста Дніпро повідомили до Вищої ради правосуддя, що їм довелося робити ремонти кабінетів за власні гроші, оскільки від структур ДСА ніякої допомоги вони отримати не змогли.

Крім того, як розповідала «Судово-юридична газета», лише за два роки Державна судова адміністрація використала на далеко не завжди зрозумілі потреби $16,6 млн., наданих програмою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

У підсумку Рада суддів України вирішила поцікавитися у ДСА, куди поділися витрачені мільйони доларів міжнародної технічної допомоги.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ДСА

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