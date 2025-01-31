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Россия атаковала ракетами исторический центр Одессы – повреждена охранная зона ЮНЕСКО

21:36, 31 января 2025
Три баллистические ракеты попали в центр города, есть пострадавшие.
Россия атаковала ракетами исторический центр Одессы – повреждена охранная зона ЮНЕСКО
Фото иллюстративное
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Вечером 31 января российские войска совершили ракетную атаку на исторический центр Одессы. Предположительно, использовали баллистические ракеты. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что сейчас известно о двух пострадавших, которых госпитализируют. На месте атаки работают соответствующие службы.

Последствия взрывов пока уточняются, но Труханов сообщил о значительных повреждениях и разрушениях в охранной зоне ЮНЕСКО. В частности, пострадало здание, которое находится под усиленной защитой.

Воздушные силы Украины ранее сообщали о движении скоростных целей в направлении Одессы. По словам Президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении, вероятно, атака была осуществлена с помощью баллистических ракет.

«Сейчас на Юге нашей страны - в Одессе - продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно - баллистика. Удары просто по городу, по обычной гражданской застройке», - сказал Президент

Предварительно, российские войска выпустили три баллистические ракеты типа «Искандер-М» по городу.

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россия Одесса война ракетный удар

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