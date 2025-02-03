Сколько выделили доноры на развитие возможностей Высшего антикоррупционного суда – документы

По программе развития организационной способности ВАКС по эффективному осуществлению судопроизводства на два года предусмотрено 1,4 млн долларов США – в компоненты входит мониторинг заседаний ВАКС антикоррупционной организацией.

Как известно, многие государственные органы Украины получали и продолжают получать международную техническую помощь. Не исключением являются и органы антикоррупционной инфраструктуры – НАБУ, САП, НАПК, ВАКС.

Так, по программе «Развитие организационной способности Высшего антикоррупционного суда по эффективному осуществлению судопроизводства» на период с ноября 2023 по ноябрь 2025 предусмотрено 1,4 млн долларов США. Номер программы 5320.

Партнером по развитию в этой программе выступает правительство США через Государственный департамент США. Исполнителем является отдел по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

Следует отметить, что в отчете о выполнении проекта, направленном ВАКС в Кабмин, за ноябрь-декабрь 2023 года, например, говорится, что по компоненту «предоставление грантов организациям гражданского общества для проведения судебного мониторинга, повышения осведомленности общества» в рамках проекта «Civil society oversight over anticorruption infrastructure of Ukraine» Центр противодействия коррупции продолжает осуществлять мониторинг судебных заседаний ВАКС.

Кроме того, согласно отчетам в ноябре-декабре 2023 года судьи ВАКС посетили США, в частности приняли участие в учебном визите в Вашингтон при поддержке Отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине. Также они посещали Вашингтон в период с 28 августа по 1 сентября 2023 года. В марте посещали совместно с представителями САП и НАБУ Краков.

Также Высший антикоррупционный суд Украины как реципиент фигурирует в Программе Агентства США по международному развитию (USAID) «Справедливость для всех», рассчитанной на период с октября 2021 по сентябрь 2026 года. Общая стоимость проекта – 48 млн долларов США. Номер проекта 4836-06.

Кроме ВАКС, реципиентами здесь являются Государственная судебная администрация, Министерство науки и образования Украины, Министерство юстиции, Верховный Суд, Национальная школа судей Украины, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, а также общественные организации, в частности ОО «Центр общественной активности «Сити Хаб», ВОО «Ассоциация юристов Украины», ОО «Общество и право», Молодежная общественная организация «Институт общественных инициатив», ОО «Ассоциация женщин-юристок Украины «Юрфем», ОО «Фонд развития предпринимательства и реализации бизнес-идей», ОО «Институт прикладных гуманитарных исследований», ОО «Всеукраинская правозащитная организация «Юридическая сотня», ОО «Кролик Хаундс» и другие.

Исполнителем по этой программе является Кимоникс Интернешнл Инк./Chemonics International Inc.

По программе «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине (EUACI) – Фаза ІІІ» предусмотрено выделение 17,5 млн евро в период с января 2024 по апрель 2027 следующим получателям:

Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Национальное агентство по предотвращению коррупции;

Министерство развития общин, территорий и развития инфраструктуры Украины;

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины;

Государственная служба финансового мониторинга Украины;

Специализированная антикоррупционная прокуратура Офиса Генерального прокурора;

Высший антикоррупционный суд, а также ряд местных советов.

Исполнителем является Министерство иностранных дел Дании. Номер проекта 5444.

Еще одна, но более скромная программа – от ОБСЕ «Поддержка Верховного Суда и высших судов в реализации судебной реформы и обеспечении доступа к правосудию в условиях войны» рассчитана на период с декабря 2022 по июль 2025 на общую сумму 642 982 евро. Номер программы 5400.

Ниже приводим план закупки по программам, финансируемым средствами США, и отчеты ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

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