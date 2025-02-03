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Скільки виділили донори на розвиток спроможностей Вищого антикорупційного суду – документи

08:00, 3 лютого 2025
За програмою розвиток організаційної спроможності ВАКС щодо ефективного здійснення судочинства на два роки передбачено 1,4 млн доларів США – до компонентів входить моніторинг засідань ВАКС антикорупційною організацією.
Скільки виділили донори на розвиток спроможностей Вищого антикорупційного суду – документи
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Як відомо, чимало державних органів України отримували і продовжують отримувати міжнародну технічну допомогу. Не виключенням є і органи антикорупційної інфраструктури – НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС.

Так, за програмою «Розвиток організаційної спроможності Вищого антикорупційного суду щодо ефективного здійснення судочинства» на період з листопада 2023 року по листопад 2025 року передбачено 1,4 млн доларів США. Номер програми 5320.

Партнером з розвитку у цій програмі виступає Уряд США через Державний департамент США. Виконавцем є відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні.

Слід зауважити, що у звіті про виконання проекту, спрямованому ВАКС до Кабміну, за листопад-грудень 2023 року, до прикладу, йдеться, що за компонентом «надання грантів організаціям громадянського суспільства для проведення судового моніторингу, підвищення обізнаності суспільства» в рамках проекту «Civil society oversight over anticorruption infrastructure of Ukraine» Центр протидії корупції продовжує здійснювати моніторинг судових засідань ВАКС.

Крім того, відповідно до звітів у листопаді-грудні 2023 році судді ВАКС відвідали США, зокрема взяли участь у навчальному візиті до міста Вашингтон за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Також вони відвідували Вашингтон у період з 28 серпня по 1 вересня 2023 року. У березні відвідували спільно з представниками САП і НАБУ Краків.

Також Вищий антикорупційний суд України як реципієнт фігурує у Програмі Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливість для всіх», яка розрахована на період з жовтня 2021 року по вересень 2026 року. Загальна вартість проекту – 48 млн доларів США. Номер проекту 4836-06.

Крім ВАКС, реципієнтами тут є Державна судова адміністрація, Міністерство науки і освіти України, Міністерство юстиції, Верховний Суд, Національна школа суддів України, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, а також громадські організації, зокрема ГО «Центр громадської активності «Сіті Хаб», ВГО «Асоціація правників України», ГО «Суспільство і право», Молодіжна громадська організація «Інститут суспільних ініціатив», ГО «Асоціація жінок-юристок України «Юрфем»,ГО «Фонд розвитку підприємництва та реалізації бізнес-ідей», ГО «Інститут прикладних гуманітарних досліджень», ГО «Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня», ГО «Трус Хаундс» та інші.

Виконавцем по цій програмі є Кімонікс Інтернешнл Інк./Chemonics International Inc.

За програмою «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI) - Фаза ІІІ» передбачено виділення 17,5 млн євро у період з січня 2024 року по квітень 2027 року наступним отримувачам:

  • Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики;
  • Національне антикорупційне бюро України;
  • Національне агентство з питань запобігання корупції;
  • Міністерство розвитку громад, територій та розвитку інфраструктури України;
  • Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України;
  • Державна служба фінансового моніторингу України;
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура Офісу Генерального прокурора;
  • Вищий антикорупційний суд, а також кільком місцевим радам.

Виконавцем є Міністерство закордонних справ Данії. Номер проекту 5444.

Ще одна, але значно скромніша програма – від ОБСЄ «Підтримка Верховного Суду та вищих судів у реалізації судової реформи та забезпеченні доступу до правосуддя в умовах війни» розрахована на період з грудня 2022 року по липень 2025 року на загальну суму 642 982 євро. Номер програми 5400.

Нижче наводимо план закупівлі за програмами, які фінансуються коштами США, та звіти ВАКС.

Автор: Наталя Мамченко

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гроші ВАКС

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Скільки виділили донори на розвиток спроможностей Вищого антикорупційного суду – документи

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