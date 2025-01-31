350 студентів університету в Італії змушені перескладати іспит через використання ChatGPT

Італійські студенти застосували ШІ для обману на іспиті з психології.

Фото: APA

Понад 350 студентів університету міста Феррара на півночі Італії повинні перескласти іспит з психології після того, як стало відомо, що вони використовували штучний інтелект (ШІ), зокрема ChatGPT, для обману на тесті. Про це повідомляє APA.

Іспит, який відбувся цього тижня, був організований з варіантами відповідей, і спочатку він здавався успішним. Однак під час перевірки робіт викладачі виявили, що деякі студенти скористались неавторизованою допомогою, використовуючи ШІ для надання відповідей.

Тест проходив у понеділок, і учням було дозволено використовувати власні ноутбуки та планшети. Оскільки не вдалося точно визначити, хто здав іспит без сторонньої допомоги, університет ухвалив рішення, що всі студенти повинні перескласти тест. Університет повідомив, що іспит буде проведено з використанням засобів, які виключають можливість використання зовнішніх допоміжних інструментів.

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