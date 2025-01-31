350 студентов университета в Италии вынуждены пересдавать экзамен из-за использования ChatGPT

Итальянские студенты применили ИИ для обмана на экзамене по психологии.

Фото: APA

Более 350 студентов университета города Феррара на севере Италии должны пересдать экзамен по психологии после того, как стало известно, что они использовали искусственный интеллект (ИИ), в частности ChatGPT, для обмана на тесте. Об этом сообщает APA.

Экзамен, который состоялся на этой неделе, был организован с вариантами ответов, и сначала он казался успешным. Однако во время проверки работ преподаватели обнаружили, что некоторые студенты воспользовались неавторизованной помощью, используя ИИ для предоставления ответов.

Тест проходил в понедельник, и ученикам было разрешено использовать собственные ноутбуки и планшеты. Поскольку не удалось точно определить, кто сдал экзамен без посторонней помощи, университет принял решение, что все студенты должны пересдать тест. Университет сообщил, что экзамен будет проведен с использованием средств, которые исключают возможность использования внешних вспомогательных инструментов.

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