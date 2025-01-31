Росія атакувала ракетами історичний центр Одеси – пошкоджена охоронна зона ЮНЕСКО

Три балістичні ракети влучили в центр міста, є постраждалі.

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Увечері 31 січня російські війська здійснили ракетну атаку на історичне середмістя Одеси. Імовірно, використовували балістичні ракети. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що наразі відомо про двох постраждалих, яких госпіталізують. На місці атаки працюють відповідні служби.

Наслідки вибухів наразі уточнюються, але Труханов повідомив про значні пошкодження та руйнування в охоронній зоні ЮНЕСКО. Зокрема, постраждала будівля, яка перебуває під посиленим захистом.

Повітряні сили України раніше повідомляли про рух швидкісних цілей у напрямку Одеси. За словами Президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні, ймовірно, атака була здійснена за допомогою балістичних ракет.

«Зараз на Півдні нашої країни – в Одесі – тривають роботи після російських ракетних ударів. Попередньо – балістика. Удари просто по місту, по звичайній цивільній забудові», – сказав Президент

Попередньо, російські війська випустили три балістичні ракети типу «Іскандер-М» по місту.

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