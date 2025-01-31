Україна не зіштовхується з проблемами у постачанні озброєння та техніки на фронт, – Міноборони

Міноборони не бачить перешкод для своєчасного постачання зброї.

Фото: news.pn

Наразі Україна не стикається з проблемами щодо своєчасного постачання озброєння та військової техніки на фронт, повідомив начальник головного управління контролю оборонних закупівель Сергій Булавко під час брифінгу Міноборони, передає Укрінформ.

«Сьогодні у нас зривів з постачанням зброї немає. Контрактування у нас проводиться. Фінансовий ресурс, щоби дозволити це робити, є. У нас немає ніяких перепон щодо належного ритмічного своєчасного постачання того чи іншого озброєння та військової техніки», – зазначив Булавко.

За його словами, 55% озброєння та техніки, які були законтрактовані у 2024 році, буде постачено у 2025 році. Цей процес здійснюється за рахунок фінансового ресурсу, передбаченого на 2025 рік.

Також перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підкреслив, що Міноборони створило всі умови для того, щоб навіть у першому кварталі 2025 року, попри можливі труднощі, якісне забезпечення Сил безпеки та оборони залишалося на високому рівні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мін’юст пояснив статус Марини Безрукової та Арсена Жумаділова в Агенції оборонних закупівель. Згодом Міністерство оборони України повідомило, що звільнило директорку ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» Марину Безрукову. Тимчасово виконуючим обов’язки директора призначено Арсена Жумаділова.

У свою чергу, в Міноборони заявили, що Агенція оборонних закупівель не укладала прямі контракти, за винятком внутрішніх виробників.

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