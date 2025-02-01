Через ракетну атаку РФ у низці областей Україні ввели аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла запровадили у семи областях.

Фото: freepik.com

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У суботу, 1 лютого, Укренерго повідомило, що у низці областей застосовані аварійні відключення електроенергії.

«У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення», - заявили в Укренерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко пояснив, що через російські атаки в Україні негайно запровадили відключення світла.

«Ворог продовжує свій терор! У зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Поки триває небезпека — будьте в укриттях», — повідомив він.

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