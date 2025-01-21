Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины для Мексики и Канады с февраля

Президент США заявил, что его администрация введет 25% тарифы на импорт из Мексики и Канады.

Источник фото: Brandon Bell / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация введет 25% тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля. Об этом пишет The Hill.

«Мы думаем о 25 процентах для Мексики и Канады», – сказал Трамп, когда его спросили о том, что он думает о тарифах относительно этих двух стран.

«Я думаю, мы сделаем это 1 февраля», - добавил он о сроках.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.