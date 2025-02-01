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США с 1 февраля введут пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая — Белый дом

12:20, 1 февраля 2025
25% пошлины будут установлены на товары из Мексики и Канады и 10% на товары из Китая.
США с 1 февраля введут пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая — Белый дом
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С субботы, 1 февраля, США введут пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 31 января, пишет Reuters

Будут установлены пошлины в 25% на импорт из Мексики и Канады, а также в 10% – на импорт из Китая.

По словам Левитт, пошлины установят «за нелегальный фентанил, который они снабжали и позволяли распространять в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев».

Также она подчеркнула, что не будет никаких исключений в отношении пошлины и добавила, что пошлины будут введены в субботу и они вступят в силу немедленно.

Ранее Дональд Трамп анонсировал введение 25% пошлины для Мексики и Канады с февраля.

Добавим, Джастин Трюдо заявил, что Канада готова к ответу, если США введут 25% пошлины.

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США Китай Мексика Канада

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