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В Пирятине мужчина из ружья застрелил военнослужащего ТЦК и завладел его автоматом

12:02, 1 февраля 2025
После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.
В Пирятине мужчина из ружья застрелил военнослужащего ТЦК и завладел его автоматом
Фото иллюстративное, источник фото: viche.ck.ua
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В Пирятине Полтавской области неизвестный мужчина застрелил из охотничьего ружья военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Инцидент произошел 1 февраля на автозаправочной станции.

«Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте», - сообщили Сухопутные войска ВСУ.

После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

«Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция «Сирена», осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов.

В Сухопутных войсках призвали граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении местонахождение нападающего и исчезнувшего вместе с ним военнообязанного.

«Вместе мы должны остановить преступников, посягающих на жизнь защитников Украины», – добавили в сообщении.

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ТЦК

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