Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве задержала российскую агентку, которая готовила теракт в центре города — фото

11:43, 1 февраля 2025
В сумке женщины обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.
В Киеве задержала российскую агентку, которая готовила теракт в центре города — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц города. Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что российская агентка готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

«Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы в запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города», - заявили в СБУ.

У задержанной нашли сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

«Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение находящимся вокруг эпицентра взрыва людям», - отметили в спецслужбе.

Для подготовки теракта представители российских спецслужб дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала легкие деньги на Телеграмм-каналах. Девушка приехала в столицу, где ее российский куратор раньше времени арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

«С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта», - пишут в СБУ.

Задержали злоумышленницу «на горячем», когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении. В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В СБУ добавляют, что продолжаются неотложные комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ теракт Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудникам USAID сообщили, что здание штаб-квартиры будет закрыто для персонала Агентства – AP

Сотрудникам USAID 3 февраля запретили входить в штаб-квартиру в Вашингтоне – AP.

Трансформация коммуникаций, добродетель должностных лиц, мониторинг политических процессов – в связи с ликвидацией USAID могут остановиться гранты на 835 млн долларов

Ликвидация USAID может остановить выплаты правительственным органам и общественным организациям, занимавшимся трансформацией коммуникаций, медиа и добродетелью чиновников на 835 млн долларов.

Верховный Суд объяснил, как квалифицируются действия инспектора патрульной полиции, завладевшего 260 л бензина департамента через топливную смарт-карту АЗС

Действия инспектора патрульной полиции, который путем использования врученного ему законным способом официального документа завладел имуществом департамента, а именно, используя топливную смарткарту АЗС, завладел сначала 10 л бензина стоимостью 258 грн и повторно – 250 л бензина на сумму 6450 грн, получили правильную квалификацию частями 2 и 3 ст. 191 – Верховный Суд.

Верховный Суд высказался об изменении формулировки обвинения по делу экс-народного депутата, экс-председателя Счетной палаты Валерия Пацкана

Верховный Суд: Недоказанность одного статуса при доказанности другого не исключает возможности изменения в формулировке обвинения, признанного судом доказанным по сравнению с формулировкой в обвинительном акте, а вопрос, нарушает ли права обвиняемого лица изменение формулировки обвинения в приговоре, зависит от того, как это затрагивает право обвиняемого в защиту.

Федеральное агентство США USAID перезагрузке не подлежит – Илон Маск

Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID участвовало в организации «сети цензуры», а также опубликовал данные о нарушении Агентством указа Дональда Трампа путем продления выплат неправительственным организациям.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області