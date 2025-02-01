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В 2024 году реальная зарплата в Украине выросла на 14,4%, а в 2025 году прогнозируется замедление роста

11:25, 1 февраля 2025
Реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень.
В 2024 году реальная зарплата в Украине выросла на 14,4%, а в 2025 году прогнозируется замедление роста
Фото: fainemisto.tv
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что по оценкам НБУ, в 2024 году реальная зарплата (номинальная зарплата скорректирована на инфляцию) выросла на 14,4% (против +3,7% в 2023, «минус» 11,4% в 2022 году).

По его словам, рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров, а темп роста реальных зарплат в 2024 году был выше довоенного уровня.

«Реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень. В частности, в 3-м квартале 2024 года реальная зарплата) в среднем по экономике была на 7,2% выше аналогичного квартала 2021 года», - заявил он.

По сравнению с III кв 2024 по III кв 2021 года, наиболее реальная зарплата выросла в сферах:

- IT (+45,5%),

- торговли (+32,3%),

- сделок с недвижимым имуществом (+23,8%),

- финансов (+22,6%),

- гостиниц и ресторанов (+21,4%).

В то же время, в аналогичном сравнении уменьшилась реальная зарплата в сферах:

- образования (-14,8%)

- искусства (-10,1%)

- почти не изменилась в сфере строительства (+0,9%).

«На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат до +3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и последующей нормализации рынка труда (уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем, но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей)», - добавил Гетманцев.

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НБУ зарплата

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