Аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины отменены — Укрэнерго

Аварийные отключения света вводились в семи областях.

Фото: freepik.com

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», из-за ракетной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.

Через некоторое время в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения отменили.

«Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе», - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 февраля россияне ударили по пятиэтажке в Полтаве, а также дронами атаковали Запорожье.

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