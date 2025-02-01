Аварійні відключення електроенергії у всіх регіонах України скасовані — Укренерго

Аварійні відключення світла запроваджували у семи областях.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», через ракетну атаку РФ у низці областей Україні ввели аварійні відключення світла у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Через деякий час в Укренерго повідомили, що аварійні відключення скасовані.

«Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 лютого росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Полтаві, а також дронами атакували Запоріжжя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.