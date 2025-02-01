Сенат затвердив Дага Бергама на посаду міністра внутрішніх справ США

Кандидатура Дага Бергама була схвалена більшістю голосів – 79 проти 18.

Фото: voanews.com

Екс-губернатора Північної Дакоти і бізнесмена Дага Бергама, кандидатуру якого висунув президент США Дональд Трамп, схвалили Сенат на посаду очільника Департаменту внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки, пише «Голос Америки».

Кандидатура Бергама була схвалена 79 голосами «за» та 18 – «проти».

Під час слухань щодо його кандидатури він заявив, що має намір розширити проведення аукціонів на право розробки родовищ нафти та газу, а також підтримувати реформи процедури видачі дозволів, які можуть прискорити розвиток таких проектів у сфері енергетики як будівництво ліній електропередачі та трубопроводів.

Раніше Сенат США затвердив Піта Хегсета на посаду очільника Пентагона.

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