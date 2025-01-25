Сенат США затвердив Піта Хегсета на посаду очільника Пентагона

Сенат Сполучених Штатів затвердив Піта Хегсета на посаду міністра оборони.

Сенат американського Конгресу під час остаточного голосування схвалив кандидатуру Піта Хегсета на посаду очільника Пентагона.

Голоси під час голосування розділилися 50 на 50, оскільки три республіканці приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гегсета. Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс, що дозволило затвердити кандидатуру. Про це пише The Washington Post.

Повідомляється, що це другий випадок в історії США, коли для затвердження посадової особи було потрібне голосування віце-президента.

Піт Хегсет — ветеран американської армії, який брав участь піхотинцем у бойових діях в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра Прінстонського університету та магістра Гарварду.

Також до призначення був ведучим на телеканалі Fox News. Гегсет є автором кількох книг і очолював дві організації із захисту прав ветеранів.

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