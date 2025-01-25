Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона

Сенат Соединенных Штатов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны.

Сенат американского Конгресса во время окончательного голосования одобрил кандидатуру Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона.

Голоса во время голосования разделились 50 на 50, поскольку три республиканца присоединились к демократам и выступили против кандидатуры Гегсета. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, что позволило утвердить кандидатуру. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что это второй случай в истории США, когда для утверждения должностного лица было необходимо голосование вице-президента.

Пит Хегсет — ветеран американской армии, участвовавший пехотинцем в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра Принстонского университета и магистра Гарварда.

Также до назначения являлся ведущим на телеканале Fox News. Гегсет является автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.

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