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Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона

08:30, 25 января 2025
Сенат Соединенных Штатов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны.
Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона
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Сенат американского Конгресса во время окончательного голосования одобрил кандидатуру Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона.

Голоса во время голосования разделились 50 на 50, поскольку три республиканца присоединились к демократам и выступили против кандидатуры Гегсета. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, что позволило утвердить кандидатуру. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что это второй случай в истории США, когда для утверждения должностного лица было необходимо голосование вице-президента. 

Пит Хегсет — ветеран американской армии, участвовавший пехотинцем в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра Принстонского университета и магистра Гарварда.

Также до назначения являлся ведущим на телеканале Fox News. Гегсет является автором нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов.

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США Пентагон

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