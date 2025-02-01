У США розбився медичний літак — загинули шестеро людей, відео

Літак увійшов у піке, врізався в землю і вибухнув.

У США літак медичної евакуації Learjet 55 зазнав аварії біля Філадельфії, пише CBS.

На борту були чотири члени екіпажу, дитина і супроводжуючий пацієнта. Пацієнтом-дитиною була дівчинка з Мексики, яка проходила лікування в місцевій лікарні.

За даними DW, усі шестеро людей на борту загинули.

Уламки літака розкидані по всій окрузі. У цей час усередині приміщень перебували люди.

«Наразі ми не можемо підтвердити, що хтось вижив», – йдеться в заяві мексиканській компанії Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак.

На відео видно, як літак увійшов у піке, врізався в землю і вибухнув.

Нагадаємо, це вже друга авіатроща у США за кілька днів – 29 січня у небі над Вашингтоном зіткнулися літак і військовий гелікоптер, які впали в річку.

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