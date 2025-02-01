Стало відомо, яку пенсію в Україні отримують працюючі пенсіонери

Загалом в Україні 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати.

Фото: fakty.com.ua

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня у країні налічується 10,3 мільйона громадян, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

У ПФ зазначили, що середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, - 6 302,76 гривні.

Пенсіонери за видами виплат:

за віком - 72,59%;

по інвалідності - 15,21%;

у разі втрати годувальника - 6,51%;

за вислугу років - 5,12%;

соціальні пенсії - 0,53%;

довічне утримання суддів - 0,04%.

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