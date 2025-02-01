Стало відомо, яку пенсію в Україні отримують працюючі пенсіонери

Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня у країні налічується 10,3 мільйона громадян, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.
У ПФ зазначили, що середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, - 6 302,76 гривні.
Пенсіонери за видами виплат:
за віком - 72,59%;
по інвалідності - 15,21%;
у разі втрати годувальника - 6,51%;
за вислугу років - 5,12%;
соціальні пенсії - 0,53%;
довічне утримання суддів - 0,04%.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.