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Стало відомо, яку пенсію в Україні отримують працюючі пенсіонери

10:13, 1 лютого 2025
Загалом в Україні 2,8 млн пенсіонерів продовжують працювати.
Стало відомо, яку пенсію в Україні отримують працюючі пенсіонери
Фото: fakty.com.ua
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Пенсійний фонд України повідомив, що станом на 1 січня у країні налічується 10,3 мільйона громадян, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

У ПФ зазначили, що середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, - 6 302,76 гривні.

Пенсіонери за видами виплат:

за віком - 72,59%;

по інвалідності - 15,21%;

у разі втрати годувальника - 6,51%;

за вислугу років - 5,12%;

соціальні пенсії - 0,53%;

довічне утримання суддів - 0,04%.

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Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

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