Запоріжжя масовано атакували російські дрони — фото та відео наслідків

Через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік.

У ніч на 1 лютого РФ здійснила масований дроновий удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждала одна людина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«18 шахедів скерували росіяни на Запоріжжя цієї ночі. Такий вигляд має один з понівечених будинків. За уточненою інформацію через ворожу атаку на Запоріжжя дістав поранення 57 річний чоловік», – заявив він.

У свою чергу у ДСНС повідомили, що ворог завдав 16 ударів БпЛА по Запоріжжі.

У різних районах міста сталися пожежі – вогнеборці приборкали всі пожежі, на місцях ліквідації наслідків російських атак працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, через ракетну атаку РФ у низці областей Україні ввели аварійні відключення світла.

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