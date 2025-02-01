У ДСНС повідомили про наслідки ракетного удару по будинку у Полтаві, є загиблі — фото

Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, ще 7 постраждали.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 1 лютого РФ завдала ракетного удару по житловому будинку у Полтаві.

Згодом у ДСНС повідомили, що внаслідок атаки загинули 2 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина.

«Надзвичайники врятували 21 особу», - сказано у повідомленні.

У ДСНС додали, що зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Також було пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

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