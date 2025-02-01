1 лютого – яке сьогодні свято та головні події

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

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У суботу, 1 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Припадає на перший тиждень лютого. Його започаткувала ООН 2010 року за ініціативою короля Йорданії Абдалли II.

Також 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Його започаткувала 2013 року Назма Хан, американка бангладеського походження. Вона хотіла розвіяти стереотипи та покращити розуміння хіджабу серед представників різних культур і релігій. Хіджаб – це головний убір, який носять мусульманки з релігійних міркувань, щоб прикривати волосся та шию, залишаючи відкритим обличчя. Він символізує скромність, релігійність і особистий вибір жінки.

А ще 1 лютого Міжнародний день десерту. Хоча це неофіційне свято, воно набуває все більшої популярності серед любителів солодощів у всьому світі.

1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Аспергільоз — це інфекція, спричинена грибами роду Aspergillus, які зазвичай зустрічаються в навколишньому середовищі, особливо в пилу, ґрунті та на гниючих рослинах. Гриби можуть потрапляти в організм через дихальні шляхи, і зазвичай інфекція вражає людей зі слабким імунітетом, таких як пацієнти після трансплантацій, з онкологічними захворюваннями або з хронічними респіраторними хворобами.

Яке сьогодні церковне свято

1 лютого в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Трифона. Він народився близько 232 року в селищі Кампсада у Фрігії (нині територія Туреччини). Він відомий своєю глибокою вірою та благочестям від юного віку. Трифон отримав дар зцілення хворих і вигнання демонів.

Календар важливих подій за 1 лютого

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершує Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструють сконструйовану ним сумувальну «арифметичну машину»;

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що стає прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови;

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) будують першу у світі кіностудію «Чорна Марія», в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні «Манон Леско»;

1907 рік — в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета «Таймс» друкує перший у світі кросворд;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стає першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають «Експлорер-1», перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису «Детройтські новини»;

1979 рік — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали більше трьох мільйонів людей;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл «Колумбія», гинуть всі 7 членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасовують смертну кару у Великій Британії;

2024 рік — внаслідок спецоперації ГУР МО знищують ракетний корабель «івановєц» чорноморського флоту рф, орієнтовна вартість якого $60-70 мільйонів;

2024 рік — Європейський Союз офіційно схвалює пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро та продовжує розвивати відносини з Україною.

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