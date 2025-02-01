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1 февраля – какой сегодня праздник и главные события

09:19, 1 февраля 2025
1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений.
1 февраля – какой сегодня праздник и главные события
Фото: iStock
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В субботу, 1 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений. Выпадает на первую неделю февраля. Его основала ООН в 2010 году по инициативе короля Иордании Абдаллы II.  

Также 1 февраля Всемирный день хиджаба. Его начала в 2013 году Назма Хан, американка бангладесского происхождения. Она хотела развеять стереотипы и улучшить понимание хиджаба среди представителей разных культур и религий. Хиджаб – это головной убор, который носят мусульманки по религиозным соображениям, чтобы прикрывать волосы и шею, оставляя открытым лицо. Он символизирует скромность, религиозность и личный выбор женщины.

А еще 1 февраля Международный день десерта. Хотя это неофициальный праздник, он приобретает все большую популярность среди любителей сладостей во всем мире.

1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Аспергилез — это инфекция, вызванная грибами рода Aspergillus, обычно встречающимися в окружающей среде, особенно в пыли, почве и на гниющих растениях. Грибы могут попадать в организм через дыхательные пути, и обычно инфекция поражает людей со слабым иммунитетом, таких как пациенты после трансплантаций, онкологическими заболеваниями или хроническими респираторными болезнями.

Какой сегодня церковный праздник

1 февраля в церковном календаре – день памяти святого мученика Трифона. Он родился около 232 года в поселке Кампсада во Фригии (ныне территория Турции). Он известен своей глубокой верой и благочестием с юного возраста. Трифон получил дар исцеления больных и изгнание демонов.

Календарь важных событий за 1 февраля

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершающий Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрируют сконструированную им суммирующую «арифметическую машину»;

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирко, который становится прототипом Робинзона Крузо;

1884 год – выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка;

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) строят первую в мире киностудию «Черная Мария», в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско»;

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета «Таймс» печатает первый в мире кроссворд;

1946 год – избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1951 год – происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, которая становится первым ядерным взрывом, который показали по телевидению;

1953 год – волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают «Эксплорер-1», первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год – Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала «Детройтские новости»;

1979 год — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летнего выслания, где его встречали более трех миллионов человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год – вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл «Колумбия», погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год – отменяют смертную казнь в Великобритании;

2024 год — в результате спецоперации ГУР МО уничтожают ракетный корабль «ивановец» черноморского флота России, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов;

2024 год — Европейский Союз официально одобряет пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро и продолжает развивать отношения с Украиной.

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