Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час зустрічі, — Reuters

15:07, 23 листопада 2025
Американські представники заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюються.
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час зустрічі, — Reuters
Фото: bbc.co.uk
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо війни в Україні під час зустрічі, пише Reuters.

Американські представники заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюються, а узгодження відбудеться лише після зустрічі лідерів двох країн.

За словами американського посадовця, представник Трампа сподіваються узгодити останні деталі документа, щоб підготувати угоду, яка буде вигідною для України.

«Нічого не буде узгоджено, поки два президенти не зустрінуться», - заявив він, маючи на увазі Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, у Женеві 23 листопада Сполучені Штати, Україна та ЄС проведуть переговори щодо нового мирного плану Дональда Трампа, який складається з 28 пунктів. 

Лідери ЄС та НАТО оприлюднили спільну позицію щодо мирного плану для України, який пропонують США. Вони зазначили, що документ може слугувати базою для подальших переговорів, однак наразі потребує значних уточнень і доопрацювань.

Як відомо, Дональд Трамп схвалив проект 28-пунктного плану для врегулювання війни Росії проти України. 

За даними Sky News, Володимир Зеленський і Трамп обговорять мирний план США щодо України наступного тижня.

