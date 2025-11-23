Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время встречи, — Reuters

Американские представители заявляют, что окончательные детали возможного мирного договора по Украине еще обсуждаются.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп окончательно согласуют мирный план по войне в Украине во время встречи, пишет Reuters.

Американские представители заявляют, что окончательные детали возможного мирного соглашения по Украине еще обсуждаются, а согласование состоится лишь после встречи лидеров двух стран.

По словам американского должностного лица, представители Трампа надеются согласовать последние детали документа, чтобы подготовить соглашение, которое будет выгодным для Украины.

«Ничего не будет согласовано, пока два президента не встретятся», — заявил он, имея в виду Трампа и Зеленского.

Напомним, в Женеве 23 ноября Соединенные Штаты, Украина и ЕС проведут переговоры относительно нового мирного плана Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов.

Лидеры ЕС и НАТО обнародовали общую позицию по мирному плану для Украины, который предлагают США. Они отметили, что документ может служить базой для дальнейших переговоров, однако в настоящее время требует значительных уточнений и доработок.

Как известно, президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил проект 28-пунктного плана для урегулирования войны России против Украины.

По данным Sky News, Владимир Зеленский и Трамп обсудят мирный план США по Украине на следующей неделе.

