Стало известно, какую пенсию в Украине получают работающие пенсионеры

Всего в Украине 2,8 млн. пенсионеров продолжают работать.

Фото: fakty.com.ua

Пенсионный фонд Украины сообщил, что на 1 января в стране насчитывается 10,3 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.

В ПФ отметили, что средний размер пенсии составил 5 789,05 грн, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 грн.

Пенсионеры по видам выплат:

по возрасту – 72,59%;

по инвалидности – 15,21%;

в случае потери кормильца – 6,51%;

за выслугу лет – 5,12%;

социальные пенсии – 0,53%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

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