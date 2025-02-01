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Стало известно, какую пенсию в Украине получают работающие пенсионеры

10:13, 1 февраля 2025
Всего в Украине 2,8 млн. пенсионеров продолжают работать.
Стало известно, какую пенсию в Украине получают работающие пенсионеры
Фото: fakty.com.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что на 1 января в стране насчитывается 10,3 миллиона граждан, получающих пенсионные выплаты. При этом 2,8 миллиона пенсионеров продолжают работать.

В ПФ отметили, что средний размер пенсии составил 5 789,05 грн, а у работающих пенсионеров - 6 302,76 грн.

Пенсионеры по видам выплат:

по возрасту – 72,59%;

по инвалидности – 15,21%;

в случае потери кормильца – 6,51%;

за выслугу лет – 5,12%;

социальные пенсии – 0,53%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

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Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

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