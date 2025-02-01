В США разбился медицинский самолет — погибли шесть человек, видео

Самолет вошел в пике, врезался в землю и взорвался.

В США самолет медицинской эвакуации Learjet 55 потерпел крушение возле Филадельфии, пишет CBS.

На борту находились четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий пациента. Пациентом-ребенком была девочка из Мексики, которая проходила лечение в местной больнице.

По данным DW, все шесть человек на борту погибли.

Обломки самолета разбросаны по всей округе. В это время внутри помещений находились люди.

«Пока мы не можем подтвердить, что кто-то выжил», – говорится в заявлении мексиканской компании Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет.

На видео видно, как самолет вошел в пике, врезался в землю и взорвался.

Напомним, это уже вторая авиакатастрофа в США за несколько дней – 29 января в небе над Вашингтоном столкнулись самолет и военный вертолет, которые упали в реку.

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