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Сенат утвердил Дага Бергама на пост министра внутренних дел США

10:49, 1 февраля 2025
Кандидатура Дага Бергама была одобрена большинством голосов — 79 против 18.
Сенат утвердил Дага Бергама на пост министра внутренних дел США
Фото: voanews.com
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Экс-губернатор Северной Дакоты и бизнесмен Даг Бергам, кандидатура которого выдвинул президент США Дональд Трамп, был одобрен Сенатом на пост главы Департамента внутренних дел Соединенных Штатов Америки, пишет «Голос Америки».

Кандидатура Бергама была одобрена 79 голосами «за» и 18 – «против».

Во время слушаний по его кандидатуре он заявил, что намерен расширить проведение аукционов на право разработки месторождений нефти и газа, а также поддерживать реформы процедуры выдачи разрешений, которые могут ускорить развитие таких проектов в сфере энергетики, как строительство линий электропередачи и трубопроводов.

Ранее Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность руководителя Пентагона.

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США Дональд Трамп

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