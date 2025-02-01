Запорожье массированно атаковали российские дроны — фото и видео последствий

Из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина.

В ночь на 1 февраля РФ нанесла массированный дроновый удар по Запорожью. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«18 шахедов направили россияне в Запорожье этой ночью. Так выглядит один из истерзанных домов. По уточненной информации из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина», – заявил он.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что враг нанес 16 ударов БПЛА по Запорожье.

В разных районах города произошли пожары – огнеборцы потушили все пожары, на местах ликвидации последствий российских атак работают все экстренные службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.