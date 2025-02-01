Практика судов
  1. В Украине

Запорожье массированно атаковали российские дроны — фото и видео последствий

09:55, 1 февраля 2025
Из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина.
Запорожье массированно атаковали российские дроны — фото и видео последствий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 1 февраля РФ нанесла массированный дроновый удар по Запорожью. В результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

«18 шахедов направили россияне в Запорожье этой ночью. Так выглядит один из истерзанных домов. По уточненной информации из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранение 57-летний мужчина», – заявил он.

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что враг нанес 16 ударов БПЛА по Запорожье.

В разных районах города произошли пожары – огнеборцы потушили все пожары, на местах ликвидации последствий российских атак работают все экстренные службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент

Также Совещательная группа экспертов решила не учитывать негативные выводы Этического совета.

Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.

Бронирование работников аппаратов судов должно составлять не менее 80%, а Судебной охраны — 100% — Совет судей Украины

С 28 февраля работники аппаратов судов частично могут утратить право на бронирование, в то время как прокуратура и полиция планируют забронировать максимально возможное количество своих сотрудников.

На должности судей Конституционного Суда по квоте Президента и Верховной Рады осталось 23 кандидата – список

Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, состоится уже 8 февраля.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду