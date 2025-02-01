У 2024 році реальна зарплата в Україні зросла на 14,4%, а у 2025 році прогнозується сповільнення зростання

Реальна зарплата у більшості галузей перевищила довоєнний рівень

Фото: fainemisto.tv

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що за оцінками НБУ, у 2024 році реальна зарплата (номінальна зарплата скоригована на інфляцію) зросла на 14,4% (проти +3,7% у 2023, «мінус» 11,4% у 2022 році).

За його словами, зростання реальних зарплат по економіці у 2024 році стимулювалось дефіцитом кадрів, а темп зростання реальних зарплат у 2024 році був вищим за довоєнний рівень.

«Реальна зарплата у більшості галузей перевищила довоєнний рівень. Зокрема, у 3-му кварталі 2024 року реальна зарплата) у середньому по економіці була на 7,2% вищою за аналогічний квартал 2021 року», - заявив він.

У порівнянні ІІІ кв 2024 до ІІІ кв 2021 року, найбільше реальна зарплата зросла у сферах:

- IT (+45,5%),

- торгівлі (+32,3%),

- операцій із нерухомим майном (+23,8%),

- фінансів (+22,6%),

- готелів і ресторанів (+21,4%).

Водночас, в аналогічному порівнянні зменшилась реальна зарплата у сферах:

- освіти (-14,8%)

- мистецтва (-10,1%)

- Майже не змінилась у сфері будівництва (+0,9%).

«На 2025 рік НБУ прогнозує суттєве сповільнення зростання реальних зарплат до + 3,8% під впливом більшої середньої інфляції (12,4% у 2025 проти 6,5% у 2024 році) і подальшої нормалізації ринку праці (зменшенню безробіття і структурних диспропорцій на ньому, але останні все ще залишатимуться на рівнях вищими за довоєнні показники)», - додав Гетманцев.

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